Jean Wyllys polemiza ao dizer que fez público enxergar Grazi além de uma "gostosa"

Jean Wyllys fez uma declaração polêmica sobre Grazi Massafera, durante entrevista ao podcast Futeboteco. O político, que foi campeão do BBB 5, afirmou que a atriz só foi valorizada por ter se aliado a ele durante o reality.



Wyllys declarou: “Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. É verdade, justiça seja feita. Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de gostosa que toda mulher bonita ocupava. Fui eu e o Alan, que namorava com ela na época, que trouxemos ela para outra narrativa. Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil”.



Além disso, Jean acrescentou: “Tudo depende de quem está na casa. Se fosse outro elenco, talvez Grazi não tivesse chegado à final, assim como aconteceu com Sabrina (Sato)”. “Adoro ela. Acho ela maravilhosa, talentosa, linda. Sou fã dela”.



Contudo, ele ainda pontuou: “Transformei e levei conteúdo. Pela primeira vez, grandes intelectuais assumiram que assistiam o programa. O prêmio dado ao vencedor do BBB não é nada comparado ao retorno financeiro que a Globo teve com o programa”.



Por fim, Jean Wyllys disse: “Adoro ter participado, foi o que me apresentou ao Brasil. Mas a TV Globo deve mais a mim do que eu a eles. O prêmio não foi nada diante do que eles ganharam com publicidade. Eu dei muito dinheiro para eles”.