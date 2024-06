Manoel Carlos revela por que nunca deu papel de Helena à Lilia Cabral

Conhecido por batizar a maioria das suas protagonistas com o famoso nome de Helena, Manoel Carlos, de 91 anos, contou em detalhes por que nunca deu um papel com a consagrada personagem, à atriz Lilia Cabral. A revelação foi durante um documentário exibido na série documental 'Tributos', do Globoplay.

Maneco, como é carinhosamente apelidado pelos colegas de trabalho, respondeu: "Porque eu nunca encontrei ninguém que fizesse tão bem a antagonista da Helena. Então, quando eu faço uma sinopse, eu digo: 'qual é o papel mais difícil da novela?' Esse aí eu dou para a Lilia", contou ele.

Na web, internautas não economizaram nos elogios à atriz. "É, realmente, pode dá qualquer papel a ela. Ela vai executar com maestria! Uma Atriz fenomenal", disse uma fã. "Ela é a antagonista mais protagonista que eu já vi", revelou outra fã.

Além disso, no documentário, Manoel Carlos recebeu relatos de atores como Tony Ramos, que expressou o que acha do profissional. "Antes de qualquer coisa, Manoel Carlos é um grande ser humano. Um exímio observador da natureza humana e daquilo que nos rodeia", disse Tony.

Na série, além de Tony Ramos, estão depoimentos de artistas como Christiane Torloni, Carolina Dieckmann, Susana Vieira, Alinne Moraes, Antonio Fagundes, Deborah Secco, Gabriela Duarte, Giulia Gam, Mateus Solano, Mel Lisboa, Nívea Maria, Regiane Alves, Taís Araujo, entre outros.

