Atriz americana joga anel de R$ 2,6 milhões no vaso sanitário

Atitude radical! Courtney Stodden, atriz estadunidense de 29 anos, causou um rebuliço na internet após compartilhar um vídeo mostrando o que fez com seu anel de noivado do antigo relacionamento. A artista jogou a joia dentro do vaso sanitário e deu descarga.

Acontece que, o anel não era um simples objeto. Tratava-se de fato de uma joia, avaliada em R$ 2,6 milhões. A cena foi registrada por um vídeo, filmado e divulgado pela própria cantora. Nas imagens, Courtney se diverte, enquanto se desfaz da aliança de forma inusitada.

Nas imagens compartilhadas em uma rede social, Stodden liga a câmera do celular e posa para o espelho do banheiro. Em seguida, a jovem procura o anel dentro de um cesto com outras jóias. Após isso, ela grava detalhes do solitário e lança no privada.

Contudo, a atriz ainda fez uma declaração. “Estou apenas fazendo uma pequena limpeza de primavera de última hora antes do verão [...] Acho que os diamantes nem sempre são os melhores amigos de uma garota, afinal”, disse Courtney. O vídeo foi deletado, mas as imagens foram divulgadas pela TMZ.

Vale ressaltar que o anel solitário foi um presente dado pelo ex-noivo da estadunidense, o empresário Chris Sheng, com quem manteve um relacionamento entre 2021 e 2023. Além disso, no momento, Courtney Stodden está em novo compromisso, ela namora atualmente o produtor de cinema Jared Safier.