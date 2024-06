Empresario de Jorge e Mateus é acusado de agressão a maquiadora em show

Que situação! O empresário da dupla sertaneja Jorge e Mateus foi acusado de agredir uma maquiadora durante a apresentação dos artistas, no último domingo (16), em São Paulo. A vítima, Nat Magalhães, usou as redes sociais para expor uma série de acusações graves contra a equipe dos músicos.

Chorando e incrédula com os acontecimentos, Nat detalhou os abusos sofridos na noite do evento. Ela afirma que chegou ao local às 19h, por um pedido da assessora, e não teve sua entrada permitida por três horas, até chegar alguém da equipe da dupla.

Após a entrada, ela foi recepcionada pelo cantor Mateus e, depois de organizar a mesa com suas maquiagens para começar a trabalhar, uma das pessoas do time dos cantores pediu que ela e o cabeleireiro que a acompanhava aguardassem do lado de fora do camarim para que os dois trocassem de roupa.

Com fome, Nat relata que ela e Pedro, o cabeleireiro, ficaram quatro horas em pé no corredor do lado de fora do camarim aguardando para começarem os seus serviços, até que estranharam ao ouvirem a entrada de Jorge e Mateus no palco.

Na sequência, ela bateu na porta do camarim para entender o que aconteceu e se deparou com seus equipamentos "revirados", como se tivessem sido utilizados por alguém. Ao questionar quem tinha mexido em seus itens pessoais sem sua autorização, ela foi informada de que a esposa de Jorge utilizou os produtos para maquiar os dois.

Momento das agressões

A maquiadora, que já vinha registrando tudo que passava até esse instante, voltou a filmar e mostrou o estado da sua maleta e equipamento no camarim, quando foi surpreendida por Willian Clemente, empresário de Jorge e Mateus, que entrou em uma discussão com ela e a agrediu, tomando o celular de sua mão.

Medidas judiciais

O esposo da vítima e também advogado, Fernando Figueiredo, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre as decisões que serão tomadas à partir das acusações. Veja vídeo abaixo: