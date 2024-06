O que Carlinhos Mendigo alegou sobre atraso de pensão que o levou à cadeia

Carlinhos Mendigo se pronunciou ao ser abordado por jornalistas enquanto chegava a delegacia, após ser preso pelo não pagamento de pensão alimentícia. O humorista foi encontrado pela Polícia de São Paulo, nesta terça-feira (18).

Na transmissão divulgada pela Record TV, é possível ver o momento em que Carlos Alberto da Silva é confrontado e debocha dos repórteres que estão no local. Um comunicador questiona: "E agora?". E o humorista rebate: "Prisão".

Em seguida, outro jornalista pergunta: "E a dívida?". "Esqueci", rebate Carlinhos. Após isso, o repórter questiona: "Tem grana?". E o humorista responde: "Tem, muita!". Então, o comunicador questiona novamente: "Mas e a dívida?". "Procura meu advogado, ele fala para vocês", finaliza o artista.

Entretanto, vale ressaltar que Carlinhos Mendigo estava foragido desde 2022, quando a Justiça decretou prisão temporária, em razão da dívida de pensão alimentícia ao seu filho Arthur. O jovem tem atualmente 14 anos e é fruto do relacionamento do humorista com a ex-bailarina Aline Hauck.

Contudo, é importante frisar que a dívida do humorista já totaliza R$ 246,9 mil. Carlinhos foi encaminhado para a 2ª Delegacia da Divisão de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas e deve passar por audiência de custódia na próxima quarta-feira (19).