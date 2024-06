Lucas Lima desabafa após julgamentos por fim com Sandy

Desabafou! O cantor Lucas Lima avaliou os julgamentos que vêm recebendo desde o término do seu casamento com a cantora Sandy. O ex-casal se relacionou durante quase 24 anos e tiveram o único filho, Théo, de 9 anos.

Durante uma entrevista, o músico reagiu às críticas que vêm recebendo devido ao seu comportamento. "As pessoas não me conhecem. Vocês não olhavam para mim antes, porque eu sempre fui exatamente do jeito que eu sou. Inclusive, estava comentando com um amigo que tenho que me controlado mais porque sei que as pessoas estão comentando muito", iniciou ele.

E continuou... "A gente não tem o menor controle de como as pessoas te enxergam. Acho só estranho, imagina tu se comportar exatamente como se comportou a vida inteira. De repente, dizem: 'Nossa, tu mudou?'. E eu: 'Que que eu fiz? Não mudei não'", explicou o ex-marido de Sandy.

Lucas ainda revelou que se tornou mais notado após o fim do casamento. "Agora, nesse momento, que não é mais recente, mas nesse pós-separação, eu acho natural que as pessoas olhem mais, mas eu estranho, eu acho estranho as pessoas acharem isso", declarou o artista.

E finalizou deixando claro que se sente incomodado com os ataques contra Sandy. "Não tem muito o que eu possa fazer, a percepção das pessoas foge do nosso controle, mas eu acho que a única coisa que me incomoda é quando usam disso para atacar a Sandy. Isso me incomoda para caramba, porque acho de má fé isso. Gostaria que não fizessem, seria muito legal”, pontuou o músico.

Vale lembrar que, recentemente, Lucas foi muito criticado após publicar um vídeo em que aparece dançando em cima de uma mesa. Na ocasião, o músico explicou que o registro é antigo e que ainda estava com Sandy. Veja a seguir: