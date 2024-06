Saiba verdadeiro motivo do afastamento entre Fernanda e Pitel

Muita gente se questionou se a torta de climão protagonizada pelas ex-BBBs Fernanda e Pitel, durante o programa que as duas apresentam juntas, seria puro marketing para alavancar a atração. As duas trocaram indiretas no “Na Cama com Pitanda”, e a relação azeda das duas ficou bem evidente. Mas, o que pouca gente sabe é que esse afastamento não é de agora.

Desde que deixaram o “BBB 24”, Fernanda e Pitel não vivem o mesmo “mar de rosas” na amizade como acontecia dentro do programa. Segundo fontes da coluna de dentro da Globo, aos poucos Fernanda começou a deixar a amiga de lado. O motivo? A confeiteira, desde o término do reality, queria uma oportunidade de brilhar sozinha na Globo. Contudo, levou um balde de água fria ao descobrir a proposta para trabalhar com sua fiel escudeira no “BBB”. Entretanto, agarrou o desafio com unhas e dentes.

Nos bastidores do programa, por exemplo, Fernanda, que claramente tem mais facilidade de se comunicar do que Pitel, não estende a mão para a companheira de trabalho quando a mesma solicita ajuda ou ao menos tenta tirar dúvidas da baiana, quando a mesma questiona algo. Além disso, segundo fontes desta colunista, Fernanda não está muito satisfeita em ter Pitel sempre em sua cola.

O objetivo dela, segundo as línguas de trapo dos corredores da emissora, seria tentar se desvincular de Pitel aos poucos para não ter sua imagem presa à dela. Ocorre que, no fundo, Fernanda sabe que não haverá oportunidades para as duas para sempre. Assim, já vem buscando meios de se estabelecer profissionalmente de forma individual para garantir que após o término do “Na Cama com Pitanda” uma nova porta se abra, mas desta vez, para ela somente.

Na web, alguns seguidores que acompanham Fernanda e Pitel já suspeitavam desde o BBB que essa amizade não perduraria aqui do lado de fora justamente por conta da confeiteira. “Mas eu empre falei isso, Fernanda nunca foi amiga da Pitel. Lá dentro da casa ela já mostrava isso! Espero que Pitel acorde logo… Até a convidada tá se sentindo desconfortável com tudo isso”, comentou a internauta sobre a troca de indireta entre as duas no ar.