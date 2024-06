Justin Timberlake: Veja momento da prisão do cantor

Justin Timberlake foi liberado da prisão nesta terça-feira (18). O cantor foi preso por dirigir embrigado, ultrapassar o sinal vermelho e não conseguir manter o veículo dentro da faixa, na última segunda-feira (17), na região de Hamptons, em Nova York.

Além disso, ainda na manhã desta terça (18), Justin foi flagrado ao lado de seu advogado, Edward Burke Jr, saindo da delegacia de Sag Harbor Village. Contudo, apesar de ter sido solto, o artista terá que marcar presença em uma audiência virtual marcada para o dia 26 de julho.

Em uma nota divulgada pelo Departamento de Polícia de Sag Harbor Village, em Long Island, Nova York, é possível entender detalhes de como se deu a infração. "Em 18 de junho de 2024, às 12h37, Justin R. Timberlake, 43 anos, do Tennessee, foi observado operando um BMW 2025 em direção ao sul na Madison Street, não conseguindo parar em um sinal de parada devidamente colocado e não conseguindo manter sua faixa de tráfego".

Entretanto, o comunicado ainda acrescenta: "O Sr. Timberlake foi preso, processado e detido durante a noite para acusação matinal. O Sr. Timberlake foi indiciado no Tribunal de Justiça de Sag Harbor Village em 18 de junho de 2024, às 9h30, onde foi liberado sem pagamento de fiança".

Vale lembrar que o escândalo da prisão de Justin aconteceu no mesmo período em que o cantor está realizando a sua turnê mundial Forget Tomorrow, que faz a divulgação do sexto álbum de Timberlake, o 'Everything I Thought It Was'.