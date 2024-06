Ex-Panicat revela que foi agredida por Dado Dolabella

Dani Souza, ex-panicat, revelou durante uma entrevista que já foi vítima de agressão por Dado Dolabella. A influenciadora revelou que o ator a atingiu com um chicote, durante participação em um reality. A ex-mulher samambaia disse ter ficado irritada com a situação.

No bate-papo, Dani explica: "O Dado Dolabella estava de cowboy e ele estava com o chicote na mão. Ele bateu esse chicote embaixo da minha perna e me cortou. Enfim... nossa! Eu fiquei muito brava porque ele acabou com a minha noite".

Contudo, ela ainda acrescentou: "Na época, a gente sabia que tinham algumas regras. Se você bateu em outro participante, você seria expulso". A influenciadora ainda lamenta: "Enfim, não deu em nada e eu fiquei com aquela mancha horrível na minha perna".

Entretanto, em outro momento da entrevista, a ex-panicat reforça que a agressão realmente a machucou. "Nossa, foi horrível! A dor era muita, e ninguém falou nada...e o negócio passou". O caso aconteceu durante o reality A Fazenda, na 1ª edição.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Ele deu uma chicotada nela e no Miro, mas a produção não fez nada. Quem não assistiu essa edição, é só ver os vídeos aí pela internet que tem". "Esse cara nunca me enganou". "O que essa Wanessa Camargo tem na cabeça de permanecer com esse homem?"

