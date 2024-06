Piqué e namorada perdem processo contra jornalista que divulgou traição

O jornalista Jordi Martin conseguiu vitória na Justiça da Espanha em processo contra Gerard Piqué e Clara Chia. Ele foi responsável por noticiar a traição do jogador que mantinha um casamento com Shakira. Na época, chegou a divulgar provas como fotos

No entanto, a decisão aconteceu na última segunda-feira (17). O atleta e a estudante ficaram no mesmo local que Jordi, onde aguardavam o pronunciamento do juiz, que absolveu o jornalista da multa de R$ 400 mil reais e do pedido de 5 anos de prisão.

Em entrevista concedida ao jornalista Leo Dias, Martin deu detalhes do caso. “Passei por momentos difíceis, porque não é fácil enfrentar uma pena de prisão de 5 anos, e €70 mil (R$ 400 mil reais) de multa, sendo que eu não fiz nada".

Contudo, ele ainda lamentou: "Me surpreendeu muito que Piqué e Clara quiseram pedir 5 anos de cárcere, sendo que não fiz nada. Entendo que é por causa da minha proximidade com Shakira, pela minha proximidade com a família de Shakira, ou até pelo carinho que eu tenho por Shakira. Eu fiz as primeira fotos deles namorando”.



Por fim, ele comentou sobre a declaração da estudante, que alega ter tido sua privacidade invadida pelo jornalista. “Eles dizem que eu estava dentro de uma propriedade privada, mas eu fiz as fotos fora da propriedade privada, enfim, estou tranquilo e esperançoso com a última decisão do juiz. O importante é que o juiz pediu absoluta absolvição”.