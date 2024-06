Ex-namorada de Douglas Sampaio move um novo processo na Justiça

Jeniffer de Oliveira Andrade moveu mais um processo na Justiça e dessa vez não foi contra Douglas Sampaio, seu ex-namorado. A atriz decidiu processar uma influenciadora que opinou sobre a confusão envolvendo seu antigo relacionamento.



A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento. Jeniffer está processando a advogada e influenciadora Rafaela Fiter, após a jovem esmiuçar a briga envolvendo a atriz e Douglas Sampaio, nas suas redes sociais.



Contudo, apesar de Rafaela detalhar todo o caso em suas redes sociais, a advogada não deu os nomes dos envolvidos. Mesmo assim, Jeniffer não se agradou com a situação e se sentiu exposta, decidindo assim, processar a influenciadora.



Entretanto, a repercussão do vídeo publicado por Rafaela foi grande, já que a jovem tem mais de 220 mil seguidores nas redes. Na explicação, ela declara: “Mais um caso midiático aí para servir de exemplo pra vocês que se envolvem essas malucas, acusadoras, caluniadoras e sem caráter".



Por essa razão, no processo movido por Jeniffer, a atriz afirma que nunca conheceu a influenciadora e logo, os comentários foram feitos de forma superficial e sem embasamento necessário. Ela pede uma indenização por danos morais e materiais de R$ 30 mil. Além disso, solicitou que as publicações fossem retiradas e que a ré não cite mais seu nome nas redes sociais.

