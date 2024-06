Maya Massafera fala sobre nova cirurgia da voz e deixa recado importante

A influenciadora explicou, através de um texto publicado em uma rede social, que ficou praticamente sem voz após o procedimento. "Vou refazer aqui em São Paulo mesmo e quando vocês menos esperarem vou falar: gente, já fiz e tá tudo certo".





Contudo, ela ainda acrescentou: "Por que não falo mesmo assim?! Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo. Cada um no seu tempo".





Além disso, Maya declarou: "Quero começar falando que eu estou ótima e feliz da vida. Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia, entre todas que eu fiz, que deu problema. Então eu estou no lucro. Tive que esperar três meses para refazer com toda a cautela necessária. Os três meses vão acabar e eu já estou com a cirurgia marcada aqui em São Paulo".





Por fim, a influenciadora disse: "Eu vou falar uma coisa e não me levem a mal, mas está fazendo muito bem para mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar merda, a falar só o necessário. E eu ri absurdamente muito esses dias vendo vocês me imitando. Continuem assim e dica: Leve isso para a vida, quando sentir uma energia estranha, beijinho, coração e fui". Acontece que para não deixar de se comunicar com os fãs durante esse período que permanece em silêncio, Maya tem feito mímica em seus vídeos publicados nas redes sociais.