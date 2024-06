José de Abreu vai à Justiça contra Murilo Rosa e Maria Zilda

A briga do mau hálito continua! O ator José de Abreu foi à Justiça contra seus colegas de trabalho, Murilo Rosa e Maria Zilda. Inconformado com a proporção da polêmica envolvendo os atores, José afirmou ter sofrido danos psicológicos, financeiros e morais após ser acusado de ter 'bafo'.

José de Abreu recorreu às redes sociais para desabafar e alertar aos autores do desentendimento que, nos próximos dias o processo será garantido. "Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridicularizarem, indevidamente, um falso problema médico", iniciou ele.

E para garantir a vitória com a causa, José revelou que possui depoimentos de atrizes e relatórios médicos para apresentar às autoridades. "Apresentarei testemunhos de atrizes (com as quais já contracenei de maneira íntima), e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose", disse o ator.

Além disso, José revelou o valor milionário de indenização que deseja receber pelos danos sofridos. "Estamos com advogados estudando os danos psicológicos, financeiros e morais em cerca de R$ 1 milhão para cada um. Que a Justiça decida", completou ele.

Entenda a treta

O imbróglio entre eles começou após viralizar o trecho de uma live de 2020 em que Murilo Rosa conversa com Maria Zilda. No vídeo, a atriz fala que José de Abreu tinha bafo e cheirava a suor quando eles trabalharam juntos na novela Bebê a Bordo em 1988.

Revoltado com as acusações, o ator xingou Zilda e Murilo nas redes sociais. Além disso, ele compartilhou uma foto de Murilo com o pai, morto há oito meses, e o filho, que é menor de idade. na sequência, Murilo lamentou a atitude do colega.

"Caramba, o José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família, os meus maiores afetos. Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", disse o artista.

José de Abreu se defendeu sobre as acusações de Maria Zilda sobre ele. Ela também disse que ele tem bafo de onça.



Ele foi entrevistado pelo UOL. pic.twitter.com/sVgeNnrPFW — Gabriel Menezes (@briel_menezes) June 4, 2024