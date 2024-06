Influencer investigada por divulgar jogos se revolta com seguidores: "vivem lisos"

Mylena Verolayne, influenciadora alagoana, usou as redes sociais para se pronunciar após ser investigada pela polícia e ter seus bens bloqueados, durante a operação 'Game Over'. A investigação também envolveu outros influenciadores que promovem os famosos jogos como o do 'tigrinho' e possuem patrimônios em torno de R$ 30 milhões.

No pronunciamento, Mylena começa: "Eu fico só olhando o povo que critica...Até no Instagram da minha filha, ficam pedindo dinheiro. Aí agora, eu não presto, entendeu?! Agora, eu sou a vilã... Ainda bem que eu não ajudei essas mortas de fome".

Contudo, a influenciadora ainda acrescentou: "E outra, vocês que ficam criticando aí, na torcida para tudo dar errado, se vocês acham que eu estou na merda, que eu vou empobrecer por conta desse acontecimento, engano de vocês. Quem vive liso? Vocês que não têm dinheiro!"

Além disso, ela ainda alfinetou: "E a vida de vocês é criticar a vida dos outros. Porque se vocês parassem de cuidar da vida dos outros, fossem trabalhar, vocês não iriam viver pedindo pix, não viveriam nessa miséria de vida que vocês têm não".

Entretanto, a influenciadora explicou que a conta oficial do Instagram está bloqueada e ressaltou: "Não se preocupem. Mesmo se eu não voltar para o Instagram, ou eu não recuperar as minhas coisas, a minha vida financeira não vai mudar não. Agora a de vocês continua aí, na merda, entendeu? Liso são vocês. Eu estou ótima, gente".

Por fim, Mylena afirmou: "Vocês estão pensando que a minha vida se resume a joguinho? Pelo amor de Deus, fique de boa aí. Pare de se preocupar comigo, com a minha vida financeira. Gostaria muito de recuperar a minha conta...e os meus bens materiais que foram levados. Mas se eu não recuperar de jeito nenhum, vocês acham que eu vou me abalar e chorar? Eu trabalho e compro tudo de novo... Eu sei ganhar dinheiro...Então se me tirar tudo hoje, daqui a um ano, eu tô dez vezes mais rica".