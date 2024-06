Carolina Dieckmann sobre estrelato na Globo: "ficava em casa sem trabalhar"

Ela pode! A atriz Carolina Dieckmaann revelou alguns "segredinhos" que guardava da rede Globo. Durante uma conversa ao lado de Fernanda Paes Leme, apresentadora do 'PodPah', a artista contou que o seu contrato com a emissora dos Marinho era exclusivo e com direito a muitas regalias.

Após a sua inesperada saída da emissora, Carolina Dieckmann resolveu colocar as asinhas de fora. Durante o bate-papo, Carola, como é carinhosamente conhecida entre os mais íntimos, surpreendeu e revoltou alguns internautas após afirmar que recebeu sem precisar trabalhar.

"Existia uma coisa na Globo, que hoje não existe mais, que era você ficar reservada. Então, por exemplo: o Manoel Carlos eu fiquei 6 anos só fazendo novela dele. Eu fazia uma novela e ficava dois anos em casa porque ele não queria que ninguém me escalasse", revelou ela sobre o 'banco de atores'.

Na sequência, Fernanda ainda brincou com as falas: "E recebendo", disse ela. Fernanda, que é amiga da atriz, opinou sobre o que acha da passagem da artista na TV Globo. "A Carol é a jogadora cara da emissora", pontuou ela.

A web foi à loucura com as revelações e muita gente resolveu criticar a situação. "Adivinha de onde vinha esse dinheiro para pagar esta pessoa para ficar em casa", indagou um internauta. "Ela raspou a cabeça o Manuel Carlos deve amar ela", opinou outro usuário.

Saída da emissora

Em março deste ano, após 30 anos, Carolina Dieckmann não renovou seu contato de exclusividade com a Rede Globo. O anúncio foi feito através de uma declaração à emissora no Instagram da atriz. Na publicação, Carolina homenageou personagens por meio de fotos e vídeos, além de exibir seu crachá da emissora.