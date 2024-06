Chrystian receberia transplante de rim de sua mulher antes de morrer

Que lindo! Durante a participação do cantor Chrystian, no programa 'The Noite', apresentado por Danilo Gentili, no SBT, o músico, que faleceu na última quarta-feira (19), surpreendeu a todos após revelar que a esposa, Key Vieira, faria um transplante de rim para ele.

A morte do artista pegou a todos de surpresa, inclusive, coincidentemente, a atração foi exibida na TV no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Presente na plateia para acompanhar o marido, Key Vieira, emocionou os fãs após o marido revelar que ela seria a doadora do órgão.

“Será em outubro. Tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico: ‘Eu sou doadora’. Ele perguntou: ‘Como é que você sabe que é compatível?’. E ela respondeu: ‘É muito simples, eu e o Crhystian somos um só”, disse ele durante a entrevista.

Além de Chrystian, estavam presentes no quadro seu irmão Ralf, e os cantores Sérgio Reis e Renato Teixeira. Juntos, o quarteto falou de relacionamento, amizade, e contaram histórias da carreira que consagrou o estilo da música sertaneja no Brasil.

Nas redes sociais, fãs lamentaram a partida do artista. "Acordei agora e vi essa triste noticia você fez parte da minha adolescência, ouvia muito suas lindas musicas. Vá com Deus", comentou um internauta. "Ele era demais! Descanse em paz", desejou outro usuário.

Danilo Gentili se pronuncia

Ainda surpreso com os últimos acontecimentos, Danilo Gentili falou sobre a última entrevista do cantor. "Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV. Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito", disse ele.

