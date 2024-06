Neymar Pai está namorando mãe de 'parça' do filho Neymar

Assumidíssimos! O Neymar Pai está vivendo um conto de fadas ao lado de Mariane Bernardi, mãe de um dos 'parças' de Neymar Jr. Depois de uma crise no recente relacionamento, Neypai e Neydrasta, como são carinhosamente apelidados, voltaram a se seguir nas redes sociais.

Neymar Pai e Mariane estão juntos desde 2021, mas o affair foi revelado no Carnaval de 2023, onde os pombinhos apareceram juntos pela primeira vez publicamente. Além de mãe de um dos amigos do jogador, Mariane foi o primeiro relacionamento assumido do empresário desde o término com Nadine.

Entretanto, como nem tudo são flores, o casal passou por uma crise, no início deste ano. Mariane e Neymar Pai estavam afastados um do outro desde então. Nas redes sociais, a beldade que acumula mais de 45 mil seguidores, mas tem o perfil privado, voltou a seguir o amado.

Vale lembrar que, Mariane é mãe de Andrei Bernardi, um dos melhores amigos do jogador. Além disso, Andrei foi fundamental para unir o casal, que mantém um relacionamento discreto e longe dos holofotes que acompanham a vida da família do atleta.

Separação Nadine e Neypai

Envolvidos em inúmeras polêmicas, em 2016, Nadine Gonçalves e Neymar Pai deram um fim no casamento, que durou cerca de 25 anos. Na época, boatos de uma possível traição da parte de Neypai, veio à tona! O empresário foi acusado de ter tido um filho fora do casamento, mas a informação foi negada pela assessoria do famoso.

????????‍??FAMOSOS: Namorada do pai de Neymar esteve na Copa e é mãe de amigo do jogador.

Discretos, Neymar da Silva Santos e Mariane Bernardi Santos são namorados desde 2021. pic.twitter.com/VbPNwXnc1N — Aconteceu Gim®? (@aconteceugim) February 21, 2023