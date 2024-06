Esposa de jogador da Seleção Brasileira se irrita e rebate ofensas de ex-Fazenda

Lais Moraes se pronunciou após Jaquelline, campeã do reality 'A Fazenda 15', usar as redes sociais para revelar que foi menosprezada pelo jogador Ederson por causa de sua esposa. A cantora atuava como repórter do evento que o casal estava e foi ignorada pelo atleta quando tentou entrevistá-lo.

Contudo, a esposa do jogador revelou que a situação não foi exatamente como Jaquelline contou. "Aconteceu uma situação que eu vou contar agora pra vocês, que não é do jeito que a pessoa está contando... O Ederson foi super simpático, fez fotos com todo mundo que foi lá".

Em seguida, ela acrescentou: "A gente chegou, entrou no camarim, e ele ficou lá um pouco, conversou e tal. E quando ele saiu, veio um veículo de comunicação, pediu para ele dar entrevista. Ele parou, deu entrevista, e nesse momento que ele estava dando entrevista, eu estava do lado da repórter que queria fazer entrevista com ele".

Além disso, Lais continua: "Eu estava vendo ele dar a entrevista dele e a conversa dela me chamou a atenção, porque ela começou a falar: 'Ederson'. Aí eu virei minha atenção para ali, para você ouvir o que ela estava falando, né? Aí eu sou falou (com uma pessoa que estava na equipe dela). 'Ederson, quem é Ederson?' 'Ederson, jogador'. 'Ederson?! Que nome esquisito'". Em seguida, a esposa do goleiro revela que por causa disso, disse ao produtor que estava no local que o Ederson não iria dar a entrevista.

Por fim, a influenciadora declara que quando estava saindo com o jogador, Jaquelline gritou: "Estrelinha!". E ela rebateu: "E você é sem educação". A ex-Fazenda então repetiu: "Estrelinha sim".. Em seguida, Lais Moraes desabafou: "Eu não conhecia ela, ela não conhecia ele. Só que a falta de respeito com a pessoa que ela queria entrevistar foi a questão. Eu acho ela sem educação, despreparada, desinformada e ela não é profissional. E era isso que eu queria ter falado ontem na cara dela. Só que me puxaram, porque era isso que eu ia terminar de falar pra ela. E essas são as minhas considerações.".