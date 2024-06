Entenda o que levou Patrícia Abravanel a se desculpar com Eliana no SBT

Se desculpou! A apresentadora Patrícia Abravanel surpreendeu a todos, no último domingo (23), após pedir desculpas a também apresentadora Eliana, no Programa do Silvio Santos, no SBT. Durante um emocionante discurso, Eliana chorou enquanto relembrava a sua passagem na emissora.

Contudo, a artista foi interrompida por Patrícia ao pedir perdão em nome da família Abravanel. "Se alguém fez alguma coisa ou falou algo que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero pedir em nome da família Abravanel que você nos perdoe", disse ela.

Por essa razão, trouxemos aqui alguns episódios que comprovam a rixa entre as famosas. Recentemente, o consagrado Silvio Santos, disse durante uma entrevista que caso Eliana saísse do SBT, a sua filha, Patrícia Abravanel, daria uma festa na casa dela.

"Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patrícia vai dar uma festa na casa dela. Já convidou até 100 convidados", respondeu o apresentador após ser questionado pela saída de Eliana da emissora. Com a simples resposta, Silvio comprovou ainda mais a hostilidade entre as apresentadoras.

Vale lembrar que, os rumores de desentendimento entre ambas é antigo, e tudo começou após Patrícia Abravanel dar um ataque de chilique durante a gravação do quadro "Não Erre a Letra", do "Programa Silvio Santos". Na época, a herdeira não mediu as palavras e disparou que Eliana era chata.

"Eliana roubou meu quadro, Eliana queria entrar no seu programa, ainda vem cheia de brilho. Sai daqui Eliana, chata", disse ela em tom de "brincadeira". Na sequência, a loira respondeu que havia espaço para todo mundo na TV.

????RELEMBRE: Eliana e Patrícia Abravanel simulam uma competição entre elas no palco do “Programa Silvio Santos”; “Tem espaço pra todo mundo”, brincou Eliana em edição que foi ao ar em 2015 e reprisado em Junho de 2020. pic.twitter.com/pgNFv1Wvuy — Didigo Santini (@DidigoSantini) April 2, 2024