Filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre fortuna do pai e suas intenções

Merece uma salva de palmas! O Ronald, filho do jogador Ronaldo fenômeno surpreendeu os internautas durante algumas falas sobre a fortuna do pai. Convidado da vez para a atração 'No Lucro', da CNN Brasil, o DJ mostrou ter pé no chão e revelou qual será o verdadeiro paradeiro da herança deixada pelo craque.

"Tem muita gente que realmente acha 'ah pô é dinheiro do pai ou é dinheiro da mãe, é família, né. Tudo junto e misturado'. E não, ao meu ver, eu não gosto de enxergar desse jeito. Pô meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma para mim e para os meus irmãos", contou ele afirmando que o valor seria investido na Fundação Fenômenos.

E continuou..."Eu acho legal ter essa responsabilidade de saber que eu tenho que correr atrás do meu. Não é porque ele foi muito fod* no que ele fez, ou a minha mãe, que eu possa me aproveitar disso", explicou o jovem.

Contudo, Ronald disse que se sente privilegiado e que portas foram abertas graças a fama dos pais. "Querendo ou não abrem portas que se não fossem por eles não seriam abertas", disse ele reconhecendo a importância dos pais na sua vida.

Na sequência, Ronald finalizou com belas palavras: "Mas essa vontade de correr atrás do meu, de fazer o meu próprio nome, de realmente me tornar alguém nessa vida, independentemente de ser filho de quem eu sou, isso eu sempre tive muito forte dentro de mim", finalizou o filho do craque.

O que Ronald faz?

O jovem Ronald, de 24 anos, filho do ex-jogador Ronaldo e de Milene Domingues ex-modelo e ex-jogadora de futebol, diferente dos pais, optou por seguir a carreira longe do esporte, batalhando para se tornar reconhecido como DJ.