Davi Brito revela que está planejando apresentar programa na Globo

Será mesmo, gente? Durante uma entrevista o campeão do BBB24, Davi Brito, revelou que está planejando apresentar um programa na TV Globo. Mesmo afirmando que ainda é segredo o ex-motorista por aplicativo contou alguns detalhes da possível atração.

"Estamos pensando em um novo programa que vai sair na Globo. Estamos criando algumas estratégias para poder trazer essa novidade, em breve! É segredo, não pode falar muita coisa não", disse o ex-reality.

A web, que ainda não superou as polêmicas envolvendo o nome do baiano, disparou inúmeras críticas ao futuro médico. "Bom saber para nunca assistir", disse um usuário. "Deveria fazer novela, fez um ótimo personagem no BBB. Tem gente que acredita até hoje que ele vai fazer faculdade de medicina", disparou outro internauta.

Vale lembrar que, recentemente, o documentário do ex-BBB foi estreado no canal fechado 'Original Globoplay'. Em meio às polêmicas, a atração foi uma incógnita na rede Plim Plim. Contudo, devido ao grande sucesso e repercussão que a história do motorista alcançou, a TV dos Marinho concedeu a liberação da dramaturgia.

A atração, que está disponível no streaming, fala sobre a vida do baiano. Estão sendo exibidas cenas inéditas, assim como imagens de situações marcantes do reality, que conta, ainda, com curtas cenas de dramaturgia para representar momentos importantes da trajetória de Davi, como sua história com Mani.