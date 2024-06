Rachel Sheherazade ganha novo programa na Record TV; Saiba mais

Após fazer sucesso a frente do reality “A Grande Conquista”, da TV Record, a jornalista Rachel Sheherazade ganha um novo espaço na na emissora. A apresentadora irá comandar um programa dominical.

Segundo o jornalista Erlan Bastos, o programa de Rachel deve estrear no dia 18 de agosto. A ideia inicial da direção era colocar no ar já no dia 21 de julho, mas parece que não deu certo e por isso, a data foi adiada.



Entretanto, uma outra novidade é que o novo formato do programa dominical seria uma nova versão do “Tudo a Ver”, nomeada como “Domingo Record”. Inclusive, Sheherazade deverá fazer algumas reportagens para o dominical. O time também conta com a repórter Lorena Coutinho.

Contudo, o “Domingo Record” irá usar o mesmo estúdio onde são feitas as gravações do “Hoje em Dia”. Além disso, o dominical será produzido por uma produtora terceirizada. O programa que deve ter a duração de dua horas, irá ao ar à partir das 12h.

Entretanto, o programa tem prazo de validade, ou digamos, teste. A atração de Rachel deve ficar no ar durante seis meses. Caso o retorno do público seja positivo e agrade a direção da TV Record, pode ser que permaneça na grade da emissora.

