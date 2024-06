Yasmin Santos abre o jogo sobre relacionamento com influenciadora

Yasmin Santos abriu o jogo e deu detalhes sobre o relacionamento com a influenciadora Maria Venture. A cantora e a namorada se conheceram em dezembro do ano passado através de amigos em comum e começaram a namorar em fevereiro deste ano.

Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, Yasmin revelou: “Tô feliz, tô feliz, tô amando, nos conhecemos em dezembro (2023) entre amigos. Muito massa que nós tínhamos muitos amigos em comum, mas não nos conhecíamos".

Contudo, a cantora confessou que foi responsável pelo pedido de namoro e ainda acrescentou: "Enfim, acabou que deu super certo e que bom que a gente se encontrou". "Eu que pedi em namoro. Nós fomos viajar no aniversário dela, em fevereiro... e aí eu pedi em namoro”.

Além disso, Yasmin revelou que um dos maiores sonhos é formar uma família: “A gente sempre pensa [em casamento], a gente não namora pensando em largar. Quem sabe, né, vamos ver, espero que dê certo, com certeza. Esse é um dos sonhos que eu tenho para minha vida, construir uma família”.

Por fim, sobre os haters que julgam e ofendem o casal, a artista disse: “Acho que isso não tem que ser nem pauta. Cada um tem que ser feliz do seu jeito, com as suas vontades, com sua verdade. Para as pessoas que se importam para esse lado da coisa, mais preconceituosa, eu busco nem absorver esse tipo de coisa. É fingir que não viu e vida que segue”.