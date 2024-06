Cristiano Ronaldo compra terreno de R$ 150 milhões em ilha de bilionários

Cristiano Ronaldo fez uma nova aquisição milionária. O jogador comprou um terreno na mega-exclusiva Jumeirah Bay Island, no litoral de Dubai, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões), para construir uma mansão, onde deve se mudar com sua esposa Georgina Rodriguez e seus cinco filhos.

Contudo, o terreno fica na ilha localizada a uma curta distância das Palm Islands, um arquipélago de ilhas artificiais em formato de palmeiras. A construção da nova mansão do jogador deve ficar pronta até o final de dezembro deste ano.

Além disso, a ilha onde foi feito o investimento do atleta, possui um formato de cavalo-marinho que chama atenção e fica somente a cerca de 300 metros de Dubai. Os dos locais são interligados por uma ponte.

Entretanto, o espaço ainda é bem restrito, tendo atualmente apenas 15 mansões construídas. Contudo, a expectativa do grupo Palace Luxury Living, um dos maiores grupos imobiliários de luxo dos Emirados Árabes, é que o número de mansões cresça ainda mais, em pouco tempo.

Vale ressaltar que o metro quadrado na Jumeirah Bay Island está avaliado em cerca de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 55 mil). A ilha conta com praias exclusivas, clube de entretenimento infantil, Hotel-Joalheria Bulgari que oferece beach club, iate clube e restaurantes, um iate clube com marina para 50 barcos, um grande clube de mergulho nas proximidades do continente, dentre outros benefícios.