Rapper Ludacris tem show cancelado por mau tempo e se apresenta na rua

Imagina curtir o show do seu maior ídolo e ainda gratuito? Foi o que aconteceu com os fãs do rapper Ludacris. O cantor estava programado para se apresentar em Milwaukee, nos EUA, no último final de semana. Contudo, teve o show cancelado devido as fortes chuvas, no local.

Entretanto, para a alegria dos moradores residentes de uma das cidades mais populosas dos EUA, o astro, aparentemente, entusiasmado em fazer a alegria do público, surgiu pelas ruas cantando seus maiores sucessos da atualidade.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Ludacris, ao som de 'Act a Fool', hit mundialmente conhecido e tocado no filme 'Velozes e Furiosos', convida os pedestres para entrar no embalo do show improvisado. Os internautas parabenizaram e enalteceram a atitude do artista.

"Sempre humilde graças a Deus", comentou um internauta. "Para quem conhece ele só de Velozes e Furiosos, a música Baby do Justin, é um feat com ele", acrescentou outro usuário. "Maravilhoso", elogiou uma fã.

Além disso, o rapper aproveitou as redes sociais para deixar uma mensagem carinhosa para os fãs. “Meu show foi cancelado, mas eu definitivamente não deixaria a cidade sem me apresentar para o público”, comentou o rapper em uma postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vamos Fofocar ???? (@letsgossip)