Ludmilla comemora após maconha ser descriminalizada para uso pessoal

"Dia de comemorar!". A cantora Ludmilla surgiu nas redes sociais, na última terça-feira (25), para comemorar "em dose dupla" a descriminalização do uso pessoal da maconha. Sem citar, exatamente, o motivo da comemoração, o post sugestivo da artista gerou muitos comentários na web.

Entretanto, o registro foi compartilhado no mesmo dia em que foi lançado o medley "Lud Session" com a cantora Iza. Os internautas que não são bobos, associaram logo a postagem da famosa à decisão do STF que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, no mesmo dia.

Nos stories, a famosa escreveu: "Hoje é dia de comemorar em dose dupla, se é que vocês me entendem". Ela ainda usou um filtro que mostrava balões subindo na tela, com destaque para um na cor verde, supondo um possível apreço com a novidade.

"Por mim pode fumar todas! Nem ligo! Já tá bem grandinha pra saber dos malefícios", disse um internauta. "Tem nada legalizado, graças a Deus! Isso foi uma descriminalização da maconha, legalizar nunca que o congresso aprova", frisou outra.

Vale lembrar que, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na última terça-feira (25), para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. O voto do ministro Dias Toffoli definiu o julgamento logo no início da sessão.