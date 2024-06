Juliette mostra reforma que fez em oficina do irmão

Coração gigante! A campeã do BBB21, Juliette, mostrou, nesta quarta-feira (26), como está ficando a oficina do irmão após passar por uma reforma. Nas redes sociais, a cantora compartilhou com mais de 30 milhões de seguidores a realização de um sonho.

Em um clique ao lado do irmão, com direito a figurinha de coração, Juliette escreveu: "Nascemos numa oficina mecânica e o sonho do meu irmão era ter a sua arrumadinha", disse ela. Na sequência, a famosa relembrou alguns momentos da infância.

A artista ainda mostrou como era a oficina antes da reforma. "Quando éramos pequenos andávamos de 'bugre', era cada cavalo-de-pau", disse ela emocionada circulando pelo terreno ao lado do namorado, Kaique Cerveny.

A web repercutiu a atitude da ex-BBB. "Maravilhosa entregamos o prêmio do bbb pra pessoa certa", comentou uma fã. "Deus te livre de toda inveja. Parabéns sempre cuidando dos seus", disse outro usuário.

Vale lembrar que, Juliette nem sempre teve uma vida com tantas regalias. Isso porque ela vem de uma infância pobre e passou por algumas dificuldades com a família. A cantora é a quinta de seis filhos. Além disso, Juliette se tornou a caçula da família após a irmã Julienne morrer aos 17 anos devido a um AVC.