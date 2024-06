Camila Morgado quase é agredida em briga de trânsito no Rio

Camila Morgado desabafou ao revelar que foi vítima de violência no trânsito esta semana. A atriz foi surpreendida com ataques de um motociclista quando estava a caminho dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.





Contudo, durante entrevista no intervalo de uma gravação da novela Renascer, Camila contou que chegou à emissora muito nervosa e se tremendo, após o episódio. "Foi misoginia mesmo. Eu estava atrasada, naquele estresse, tinha uma moto na minha frente, e eu estava em um lugar pedindo passagem".





No relato, ela ainda disse: Quando deu a oportunidade, eu consegui passar. No que eu passei e parei no sinal, ele encostou no vidro do meu carro, viu que era mulher, e socou meu vidro para quebrar”. “Não conseguiu quebrar, e destruiu o meu retrovisor".





Entretanto ela acrescentou: "Ele socava, socava, socava e dizia: 'eu quero ver agora, sai desse carro. Você não foi macho para me cortar, quero ver se você vai ser macho agora'. Aconteceu isso porque eu era mulher. Ele viu que eu era mulher e botou a cara e começou a socar sem parar”.





Por fim, a atriz lamentou: “Ninguém fez nada, porque era no meio do sinal. Cheguei [nos Estúdios Globo] me tremendo inteira. É isso que a gente passa. A gente conquista nossa liberdade, mas é por hoje. Amanhã eu tenho que conquistar de novo e depois de novo e de novo. E vai ser assim sempre". “Eu fiquei com tanta raiva, porque eu estava com meu celular no meu colo e podia ter filmado. Pensei em abrir o vidro e falar: 'meu amigo, o que é isso?'. Mas eu não consegui fazer nada. Eu só tremia".