Nova música de Zé Felipe é derrubada do Spotify; Entenda o motivo

Zé Felipe revelou, nesta quarta-feira (26), que recebeu uma notícia ruim sobre seu novo trabalho. Acontece que a música “Desilusão MTG” foi derrubada das plataformas. Em um vídeo nas redes sociais, Virgínia, esposa do cantor, explicou que a música foi retirada das plataformas porque uma das partes envolvidas não enviou os documentos necessários.



Contudo, ainda não se sabe qual dos envolvidos estaria em falta com o documento, já que o casal não quis revelar. No entanto, vale ressaltar que o lançamento foi feito em parceria com os artistas Bruno & Marrone, Loirinprod e MC Jacaré.



Entretanto, o sertanejo ficou um pouco chateado com a situação e declarou: "O inimigo tenta, o inimigo tá com tempo". "Foi por causa de um, um e-mail que não teve pra editora da música, saca? Onde a música tá editada".



Por fim, Zé Felipe declarou: “Mas já tá sendo tudo resolvido e em breve vai refletir aí de novo, vocês vão poder escutar de novo no Spotify, mas não podia não passar aqui pra dar um parecer procês e pra agradecer cada um que tá escutando e curtindo".



Nas redes sociais, internautas opinaram sobre a música: "Engraçado... Todo mundo fazendo MTG com várias músicas , quando é a do Zé, o povo fala mal". "A música original do Bruno e Marrone é linda e eles estragando com essa bomba" "O inimigo tenta... A pessoa não segue os critérios e regras para a música permanecer na plataforma, e a culpa é do inimigo".