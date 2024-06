Filha de Virginia e Zé Felipe posa com bolsa de grife de R$ 93 mil

Quem pode, pode! Virgínia Fonseca compartilhou um registro em que sua filha Maria Flor aparece ao lado da irmã mais velha, Maria Alice, arrumada para um passeio. Mas um detalhe na foto chamou atenção dos internautas, a bolsa de grife que estava com a caçula.

Na publicação feita nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), as duas filhas de Zé Felipe foram flagradas super estilosas. Elas estavam com casacos pretos de couro, meias-calças, botas, óculos escuros, e laços combinando no cabelo. Além de, é claro, um acessório para lá de especial.



No registro, a pequena Maria Flor aparece com uma bolsa de uma grife francesa, que custa a partir de R$ 93 mil. No entanto, Virginia escreveu na legenda: “O look para sair em São Paulo (enquanto a mamãe trabalha, elas gastam)".



Além disso, a influenciadora ainda brincou: "Vê se eu aguento?!!!!! E nessas fotos, eu fiquei em dúvida se eu tenho GÊMEAS?! Porque está parecendo, viu?”. O registro arrancou suspiros de fãs e ao mesmo tempo, críticas pelo valor do acessório que Maria Flor estava usando, com apenas 1 ano de idade.



Nas redes sociais, internautas escreveram: "A desigualdade do mundo assusta as vezes". 'Acho cedo para ensinarem a valorizar coisas assim.. "Espero que deem juízo pra ela". E muita gente passando dificuldade. Enfim a desigualdade".