Whindersson Nunes vibra com descriminalização da maconha

Whindersson Nunes usou as redes sociais nesta quarta-feira (26), para fazer uma declaração em comemoração à descriminalização do porte de maconha para o consumo individual no Brasil. Além do humorista, outros famosos se posicionaram a favor da decisão.

No entanto, o humorista que não hesitou em festejar a novidade, declarou: "Só quero dizer que quem me chamou de maconheiro, pode continuar chamando aí". Internautas então comentaram: "Os traficantes ficaram felizes com essa notícia também". "Esse cara não sabe quantas pessoas ele influencia para ficar falando isso na internet não?!"

Contudo, Whindersson não foi o único artista que se manifestou. Duda Beat compartilhou um vídeo da música Chapadinha, no X, antigo twitter e escreveu: “Grande dia”. Além disso, a cantora também repostou um trecho de uma entrevista com a Blogueirinha, em que as duas falam sobre um “tananã” e em seguida, fazem um simbolo insinuando o consumo da maconha.

Entretanto, o humorista Rafa Chalub também brincou com o tema. Ele publicou um vídeo em que declara: “A maconha foi descriminalizada no Brasil, não quer dizer que ela foi legalizada. Tô avisando porque maconheiro é mais devagar. Vão com calma”.

Além disso, outro famoso que também se pronunciou foi o rapper Matuê. O músico publicou um registro em que aparece fumando com um filtro verde, logo após publicar nos stories do Instagram, uma manchete da decisão do STF.

Só quero dizer a quem me chamou de maconheiro que pode continuar chamando kkkkkk mil felicidades ai — Whindersson (@whindersson) June 25, 2024