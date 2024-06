Neymar revela habilidade especial fora de campo que ninguém sabe

Resposta na ponta da língua! O jogador Neymar participou de uma entrevista estilo ping-pong com a repórter Isabela Pagliari, da Cazé TV, e as respostas surpreenderam aos fãs. Na brincadeira, o craque descreveu algumas habilidades e revelou quem é o seu ídolo do futebol.

Além dos inúmeros nomes que o atleta recebe mundo a fora, Neymar Jr., ou, Menino Ney, contou que em casa o seu apelido é outro. "Qual o apelido que te chamam em casa?", perguntou Isabela. "NJ", respondeu ele. Aqui a criatividade passou bem longe!

Na sequência, o ídolo das crianças respondeu sobre algo que ele faz bem e que ninguém imagina. O craque disse: "CS", mas quem conhece Neymar, sabe que o jogador é viciado em Counter-Strike, um dos mais populares jogos de tiro online.

Além de vídeo game, o Menino Ney, contou que sabe desenhar muito bem. Ele ainda disse que gostaria de, futuramente, jogar no clube do Santos, essa informação também não é novidade para ninguém. A brincadeira começou a ficar mais interessante após o astro revelar seus gostos e achismos futebolísticos.

Dentre todos os jogadores, Neymar reconheceu que Messi foi o melhor que já viu jogar em toda a sua vida. Thiago Silva também não ficou de fora, foi eleito pelo craque como o melhor jogador contra quem já jogou.

Quem é o ídolo do craque?

A lista do menino é grande, mas entre tantos, Neymar não mediu esforços e respondeu na lata que o ex-meia Alex é o seu grande ídolo em campo. Bem brasileiro, além de escolher a maioria das suas referências nacionais, o atleta ressaltou que o Maracanã é o estádio com a atmosfera mais incrível. Veja o vídeo a seguir: