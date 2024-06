Reynaldo Gianecchini estrela capa de revista em homenagem ao universo drag

Reynaldo Gianecchini ganhou um grande destaque ao se tornar capa da revista 'WOW', que celebra o mês do orgulho LGBTQIAPN+, em homenagem ao universo drag. O ator recentemente interpretou uma drag queen em uma peça e foi alvo de críticas.

A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento. A revista tem o intuito de homenagear a comunidade LGBT+ nesta edição, com foco nas drag queens. A escolha de Gianecchini para a capa se deu após atuação da personagem "Priscilla: a Rainha do Deserto".

Contudo, a foto que foi divulgada mostra o artista maquiado, sem camisa, exibindo a boa forma e de sunga. Ao jornalista, Reynaldo declarou: “Drag me! Minha homenagem a todas artistas drag queens desse país!”.

Entretanto, o papel do ator não foi muito bem recebido pelo público, que chegou a desabafar durante entrevista ao Pod Delas: "Me criticavam muito. Eu também sou uma das letrinhas". "A comunidade quer acolhimento, quer respeito. E tem uma parcela dentro dela, que não acolhe ou respeita”.

Vale lembrar que recentemente, o ex-BBB Marcelo Arantes criticou Gianecchini, através das redes sociais. “O ano era 2008 e eu havia acabado de me assumir gay no BBB. Esse cara (Reynaldo Gianecchini) pegou o mesmo voo que eu RJ-SP e ao lado dele estava o ator Sidney Sampaio. Estávamos na primeira fileira. Ele olhava para o Sidney e fazia sinal com o rosto me apontando e dando risadinha, me ridicularizando. Nunca me esqueci disso”.