Virginia fecha sala de cinema em shopping para ver filme com a família

Ela está podendo! A apresentadora Virgínia Fonseca e o marido José Felipe fecharam a sala de um cinema em um shopping, na última quinta-feira (27). O casal e a família foram assistir uma sessão em 3D do filme "Divertidamente 2".

Nas redes sociais, Virgínia comentou sobre o passeio. “Chegamos aqui no cinema, pra assistir…Divertidamente 2!”, escreveu ela, ao exibir a sala de cinema completamente vazia, sem público, por volta do meio-dia.

Quem não gostaria de reservar uma sala de cinema sem ter ninguém para perturbar? Entretanto, na web alguns internautas não economizaram nas críticas ao casal. A beldade que apresenta um programa no SBT foi chamada de "ex-pobre", além de ser apelidada como a "Rainha da Futilidade".

"A ex pobre se achando melhor que todos", comentou um seguidor. "A Rainha da Futilidade", disparou outro usuário. "Enquanto o Will Smith assistiu Bad Boys 2 disfarçado junto com as pessoas, e depois se revelou", relembrou uma seguidora.

Vale lembrar que, Virgínia e Zé Felipe completaram 4 anos juntos. Nas redes sociais, Virgínia homenageou o amado com uma série de registros da trajetória do casal. Além disso, os pais de Maria Alice e Maria Flor aguardam a chegada do terceiro filho, José Leonardo.