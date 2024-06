Maíra Cardi expõe que está há três dias em jejum: "serão 5 dessa vez"

No entanto, Maíra publicou uma foto de mesa posta e declarou: "Estou de jejum, apenas tomando água, desde terça-feira! Três dias". Ela ainda acrescentou: "Serão 5 dessa vez! Quer saber como estou fazendo, por que, e por que estou contando? Escreve para mim sua dúvida que mais tarde passo para responder todas".



Contudo, o pronunciamento deixou dúvidas entre os fãs. Isso porque a influenciadora não especificou detalhes sobre a motivação do atual jejum, se é para emagrecimento, por causa de alguma condição de saúde ou até mesmo, se por algum objetivo ou propósito religioso.



Entretanto, nas redes sociais, internautas escreveram: "Não tem como fazer jejum da língua não? Só fala besteira". "Essa mulher ainda vai matar alguém". "De fé não deve ser. Jejum é experiência silenciosa. É entre quem jejua e Deus!" "Essa mulher já voltou para as redes sociais? Melhor ter ficado afastada".



Apesar disso, outros saíram em defesa da influenciadora: "Gente, vão com calma, ela ainda nem falou o objetivo do jejum, esperem ela se manifestar". "Não se pode falar mais nada hoje em dia na internet porque tudo vira motivo de cancelamento". "Eu nem julgo porque ela já me ajudou muito a mudar meu estilo de vida".