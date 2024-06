Jenny Miranda sobre maternidade de Bia: "criança cuidando de outra"

Jenny Miranda se pronunciou após a filha se envolver em uma polêmica, nas redes sociais. Bia Miranda foi alvo de críticas ao compartilhar que não estava deixando seu filho recém-nascido dormir durante o dia, na tentativa de que ele tivesse mais horas de sono a noite.

Contudo, durante entrevista ao programa Chupim Metropolitana, a mãe de Bia Miranda, Jenny, declarou: “Ela é uma criança, pra mim ela é uma criança, cuidando de outra criança. Ela não sabe o que ela tá fazendo”.



No entanto, a mãe da influenciadora ainda acrescentou: “Ela não sabe que o nenê, ele tem que dormir durante o dia para o crescimento. Ele tem que acordar, ficar um pouquinho ali, mamar, depois ele vai dormir de novo. Que não tem como ele ficar o dia inteiro acordado pra poder dormir de noite”.



Além disso, Jenny Miranda opinou sobre Gretchen não estar supostamente ajudando a cuidar do pequeno Kaleb. “Ela disse que é bisavó”. “Uai, ela não disse que é bisavó? Ela não falou que ela tá por trás? Então, se ela tá por trás, se ela quer fazer as coisas escondido, pega um avião de onde ela tá e vai lá cuidar do bisneto, ou então instrui a menina por telefone: ‘não faz isso’”.



Entretanto, Jenny ainda pontuou: “Se ela (Bia) tivesse comigo, sinceramente, se minha filha tivesse do meu lado, com meu neto, ela não tava sendo atacada dessa forma, porque eu sei cuidar de uma criança e minha filha saberia. Minha filha saberia cuidar do meu neto e não estaria passando por isso”.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Disseram (@disseram)