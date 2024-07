Fiuk chama Deolane de mentirosa e nega assédio: "tá inventando"

Fiuk decidiu se pronunciar após ser acusado de assédio por Deolane Bezerra. O cantor usou as redes sociais para negar as acusações feitas nesta terça-feira (02), pela influenciadora. A famosa acusa o filho de Fábio Júnior de ter tentado agarrá-la em um rancho.

Contudo, o cantor publicou uma sequência de stories rebatendo a denúncia. "É sério isso?". "Eu vou guardar o lado bom dessa história toda. Como eu falei na live, eu não gosto de diminuir ninguém de inventar história".

Além disso, ele insinuou que Deolane estaria tentando sujar o nome dele mentindo sobre o acontecido: "Tipo: 'eu fiquei chateado e aí vou falar um negócio pra dar uma sujada no nome da pessoa também'. Isso eu acho baixo astral".

No entanto, Fiuk ainda acrescentou: "Mas sei lá, se são coisas do passado dela, não sei se é uma forma de se defender, não sei o que é. Mas é isso, gente! Uma pena, mano. Era tão gostosinho, uma brincadeira tão leve que eu não sei onde é que se perdeu essa história toda".

Vale lembrar que Deolane acusou o cantor de assédio, na tarde desta sexta-feira (02). “Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo! Eu dormindo”. “Fiquei três dias e vim embora, porque você estava me incomodando”.