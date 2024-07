Davi Brito se declara à Tamires Assis, musa do Boi Garantido

Novo casal na área? O campeão do BBB24, Davi Brito, se declarou para a musa do Boi Garantido, Tamires Assis. O milionário compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado da beldade e escreveu na legenda que está apaixonado.

O ex-motorista por aplicativo está curtindo o festival de Parintins, em Manaus ao lado de outros ex-BBB. Além do registro que compartilhou com mais de 9 milhões de seguidores, Davi postou o print de uma chamada por vídeo que fez com a beldade.

"Semana que vem, você vem direto para mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", escreveu o baiano aumentando ainda mais os rumores de um possível relacionamento entre os dois. Na ocasião, a jovem correspondeu o carinho com uma publicação em seu perfil e escreveu: “Você me faz tão bem”.

Entretanto, a semelhança com a amiga Isabelle Nogueira, conhecida como Cunhã, tem gerado polêmica nas redes sociais. Davi Brito sempre teve uma amizade respeitosa com a ex-BBB, mas os ciúmes exagerados que tinha da moça levantaram hipóteses de uma possível paixão encubada.

"Desejo encubado de pegar a Isabelle aí pegou a colega kkk", "Só eu que achei essa moça a cara da Isabelle misericórdia", "Queria ver se ele ainda fosse Uber essas meninas estariam com ele. Se cuida homem", comentaram alguns internautas.