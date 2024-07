Glória Pires é condenada a indenizar ex-funcionário em meio milhão de reais

E vamos de processo! A atriz Glória Pires foi condenada a indenizar a sua ex-cozinheira em mais de R$ 500 mil. Segundo o colunista Daniel Nascimento, Denise de Oliveira, ex-funcionária da famosa, afirmou que trabalhava mais de 12 horas por dia com apenas 30 minutos de almoço.

De acordo com a colaboradora, além do trabalho exaustivo, em fevereiro de 2020, ela teria sofrido um acidente na casa da artista e precisou ser afastada pelo INSS -uma gaveta do congelador caiu sobre seu braço esquerdo, causando algumas contusões.

Na sequência, após o período de afastamento a mulher foi dispensada. Ainda segundo a defesa da ex-funcionária, ela tinha direito a 12 meses de estabilidade devido ao acidente, o que, segundo ela, não foi respeitado.

Durante o processo, a atriz chegou a oferecer R$ 35 mil, mas a oferta foi recusada por Denise. Vale ressaltar que, o juiz indeferiu o pedido de danos morais, uma vez que a ex-funcionária não tenha conseguido provar que Gloria Pires a tenha submetida a algum episódio vexatório ou humilhante.

Contudo, aceitou o pedido de horas extras, adicional noturno, correção monetária, cota de previdência e imposto de renda e honorários advocatícios, dando assim um valor de R$ 559.877,36. Entretanto, a artista ainda pode recorrer.