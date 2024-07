Vazam detalhes do casamento de Maraisa

Lá vem a noiva! A cantora Maraisa, de 36 anos, da dupla com Maiara, e o sertaneja Fernando Mocó estão com data marcada para a celebração do casamento. Segundo a assessoria da artista, o casal subirá no altar no dia 3 de outubro deste ano.

O pedido de casamento foi oficializado de forma inesperada, em outrubro de 2023. O cantor fez a surpresa enquanto Maraisa se apresentava ao lado da irmã, em Palmas. Na presença do sogro, Fernando se declarou para a famosa em cima do palco.

Para quem não acompanhou, minutos após o momento romântico, a plateia viveu momentos de terror. Durante o evento, aconteceu um tiroteio e um jovem de 17 anos morreu no local. Além disso, um PM ficou baleado.

Entretanto, meses depois o casal enfrentou um rápido término, mas logo reataram o relacionamento. Desde então, Maraisa já fazia planos para se casar ainda este ano. Nas redes sociais, a cantora chegou a se declarar inúmeras vezes ao amado.

“Gratidão a Deus por tudo que a gente já viveu até aqui. Ele abençoou e cuidou de cada detalhe do nosso relacionamento, que o Senhor nos proteja e guie nossos caminhos. Te amo muito”, escreveu a artista durante a declaração de amor para Fernando.