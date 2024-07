Sergio Hondjakoff relembra vício em drogas: "vergonha"

Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar o personagem ‘cabeção’, em malhação, revelou que está livre do vício em drogas há pelo menos 2 anos. O ator enfrentou uma dura batalha contra a dependência química, chegando a ser internado por pelo menos 12 vezes.



Contudo, depois de tantos anos afastado do filho de 4 anos e das telinhas, Sérgio vem se reinserindo aos poucos nas ocupações. Em entrevista ao Gshow, ele disse: “Nas redes, eles pedem para eu voltar. Tenho marcado encontros presenciais com meus fãs. Eles me dão força!”



Além disso, Serginho Hondjakoff declarou: “Tenho vergonha de ter caído nas drogas". Em seguida, ele explicou que a primeira droga que usou foi a maconha. “Na época, a maconha me ajudou a me sentir mais relaxado”.



Entretanto, o ator ainda explicou: “Consumir maconha foi um despertar xamânico para mim. Me sentia seguro e seu consumo me ajudava a chegar da gravação da novela e dormir”. “A droga me fez largar a leitura, os estudos”.



Por fim, Sérgio contou: “Comecei a ter síndrome do pânico e predisposição à esquizofrenia. Me afastei dos amigos, não conseguia namorar e hoje, lembrar o que passei encarcerado numa clínica de reabilitação, me incentiva a me manter cada vez mais longe das drogas. Demorei a entender. Mas aprendi que a droga baixa a espiritualidade.”



