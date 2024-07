"Sorriso Maroto – As Antigas" em Brasília: venda de ingressos começa na segunda (8)

No ano passado, o Sorriso Maroto anunciou algumas datas do projeto “Sorriso Maroto – As Antigas”. A banda viajou o Brasil levando uma festa especial, só com os sucessos antigos. Este ano, o quinteto retoma a turnê que teve ingressos esgotados em várias cidades brasileiras e no dia 16 de novembro , é a vez de Brasília receber o show no Estacionamento da Arena BRB. A abertura das vendas dos ingressos começam nesta segunda(8) a partir de 12h .



Os números da turnê até aqui impressionam. Foram duas datas esgotadas no Rio de Janeiro (mais de 28 mil pessoas) e mais de 21 mil só na primeira edição em São Paulo. Em Fortaleza e Manaus a banda recebeu mais de 18 mil pessoas cada, Belém, 17 mil e Belo Horizonte, onde foi gravado algumas cenas para o DVD, reuniu mais de 45 mil presentes, um recorde de público da festa. Em Brasília foram 25 mil pessoas reunidas e na segunda edição em São Paulo, onde também gravaram outras imagens para o DVD, receberam mais de 30 mil pessoas. “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o Sorriso Maroto - As Antigas”, comemora Bruno.



A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos, e inclui Karaokê, tirolesa, totens interativos e diversas outras ações para os fãs. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso próprio festival, brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda. E o grupo garante que o público das cidades por onde a festa passar podem esperar viver uma experiência completa com o Sorriso e um show que tem quase quatro horas de duração.



“O show volta para a temporada de 2024 mais robusto, mais estruturado. O plano la no começo era comemorar nosso aniversário com o nosso público. O primeiro evento foi um piloto, não sabíamos se viraria uma turnê. Porém, a festa foi ganhando volume e popularidade entre os fãs e foi superando a média de público ao longo do ano. Acabou virando algo muito maior do que a gente esperava”, comemora Bruno. “Isso trouxe pra gente um norte, uma diretriz para a gente continuar festejando com a nossa galera, mesmo não estando mais no ano de comemoração dos 25 anos da banda”, conclui o vocalista garantindo que a turnê nova tem uma estrutura maior, com palco novo e com um evento ainda mais interativo. “Teremos mais ativações acontecendo, desde a entrada do público no local do show. É uma experiência única para todos que forem na festa”.



Segundo o cantor, o projeto estava guardado a sete chaves desde 2018, data em que fariam 20 anos de carreira. “Como fiquei doente, os planos foram adiados, mas esses cinco anos de espera serviram para amadurecermos essa ideia”, conta.





Campanha Espalhando Sorrisos

Em 2023, o Sorriso Maroto decidiu assumir a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade. O carro chefe desse compromisso social é o programa “Espalhando Sorrisos”, uma iniciativa voltada para promover a inclusão social através da odontologia, com planos de expansão para outras áreas da sociedade. O programa visa fornecer acesso a cuidados de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade.



O financiamento do programa é obtido por meio do Ingresso Social, no qual cinco reais de cada ingresso vendido nos shows da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas” são destinados à iniciativa. O processo de seleção das ONGs beneficiárias é conduzido pelo corpo técnico do Espalhando Sorrisos, garantindo a legitimidade jurídica e a responsabilidade técnica das organizações selecionadas. Em um esforço de transparência e prestação de contas para seu público, todas as doações são auditadas e disponibilizadas para consulta.



Desde o lançamento do programa em 2023, o “Espalhando Sorrisos” já arrecadou mais de 1.5 milhões de reais em 22 edições, como anunciado em suas redes sociais. Além disso, diversas ONGs já foram beneficiadas em diferentes regiões do país, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Manaus, Belém, Porto Alegre, Recife e Florianópolis. Para os shows de 2024, o Espalhando Sorrisos disponibiliza um stand dedicado à coleta de doações de pasta de dente, escova de dente, fio dental e contribuições financeiras.



“Esse é um desejo antigo do Sorriso. A gente já tinha um projeto com a turnê A.M.A que, infelizmente, a pandemia inviabilizou, de criar ações de cunho solidário”, conta Bruno. “Mas o desejo de ajudar, através dos nossos shows, não acabou e agora a gente trouxe para essa turnê que está viajando o Brasil todo e reunindo milhares de pessoas”, completa. “Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move”, finaliza o vocalista.



Excepcionalmente nos shows de Belém e Manaus, que aconteceram em abril e maio de 2024, respectivamente, parte do valor arrecadado foi destinada a população vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.





SERVIÇO

Sorriso Maroto – As Antigas

Local: Estacionamento da Arena BRB?Data: 16 de Novembro de 2024

Horário: em breve

Vendas: www.ingresse.com

Classificação 16 anos

Informações: 61 9 9514-5259