Justin Bieber se apresentará em casamento bilionário na Índia

Vai um convite? O cantor Justin Bieber conquistou a simpatia do indiano Mukesh Ambani e será a próxima atração em mais um casamento da família do bilionário. O show deve acontecer na próxima sexta-feira (5). O que mais chama a atenção é a bolada que o músico vai levar para a casa.

Segundo o colunista Léo Dias, o valor do cachê do artista é estratosférico. O empresário desembolsará nada mais, nada menos que 10 milhões de dólares, o que equivale a quase R$ 56 milhões. Com direito a show completo, o músico, que está à espera do primeiro herdeiro, já chegou em terras indianas.



Vale lembrar que, o último show do astro aconteceu em 2022 no Rock In Rio. Desde então, Justin Bieber realiza pequenas apresentações e aparições especiais. O canadense precisou pausar a carreira para tratar da saúde mental.

Engana-se quem pensa que Justin é o primeiro artista contratado pelo bilionário. A consagrada Rihanna também foi atração no casamento do filho do empresário. A cerimônia contou com a presença (pasmem) de Mark Zuckerberg e Bill Gates.

Saiba qual é a fortuna do indiano



Vale ressaltar que, Mukesh é dono de uma fortuna de US$ 117,8 bilhões, o que faz dele o homem mais rico da Ásia e 9º mais rico do mundo no ranking de bilionários em tempo real da Forbes. Na web, os internautas comentaram sobre a fortuna do cidadão asiático.

"Dinheiro pode até não comprar felicidade, mas dá um grande ajuda. Imagina chorar ouvindo, ninguém mais, ninguém menos que Justin Bieber?", indagou uma seguidora. "Os bilionários da India contratam Rihanna, Beyoncé e o Justin imagina poder fazer isso", frisou outro internauta.