Marina Sena assume namoro com ex de amiga e é detonada

Talarica? A cantora Marina Sena e o dançarino Juliano Floss, ex-namorado de Vivi Wanderley, assumiram o namoro, na última quarta-feira (3). Inconformados com a união, fãs de Vivi, resgataram alguns momentos que Marina esteve junto do ex-casal durante uma viagem entre os amigos da Anitta.

E por falar na poderosa, a 'Rainha do Funk' parabenizou os pombinhos. Na ocasião, os seguidores questionaram a amizade de Anitta com Vivi, ex-namorada do dançarino, e ex-amiga de Marina. "Ué, não era amiga da Vivi?", questionou uma seguidora. "Madrinha de casamento?", comentou mais uma.

Vale lembrar que, Juliano e Marina se conheceram durante uma viagem para a Grécia, em junho do ano passado. Vivi ainda namorava o dançarino. No passeio, estava presente Anitta, Jade Picon, Juliette e Duda Beat.

Meses depois da viagem, Marina e Juliano ficaram solteiros. Após serem flagrados inúmeras vezes juntos, a web começou a levantar rumores de um suposto affair entre os pombinhos. Na ocasião, Vivi deixou de seguir a ex-amiga e o ex-namorando.

Além disso, Marina também foi vítima de etarismo. A cantora recebeu comentários maldosos a respeito da diferença de idade no relacionamento, uma vez que ela tem 27 anos e o Juliano 19. "Ele é bem mais novo que ela", apontou uma. "O que essa mulher está fazendo com um cara bem mais novo que ela?", questionou outra.