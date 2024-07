Ex-amante acusa Lexa de pedir sua demissão na Globo

Gabriel Felinto, apontado como pivô da separação de Lexa e MC Guimê, fez um desabafo através das redes sociais, nesta quinta-feira (04). O dançarino revelou que foi convidado para ser bailarino de um programa que ela participaria, mas ao chegar no local parao ensaio, a cantora teria pedido para que ele fosse desligado, assim que o viu.

No entanto, ele declarou: "Vim para o Projac ensaiar, para gravar um programa e acabei de descobrir que pediram para me desligarem do trabalho, porque não iam (Lexa) conseguir trabalhar junto comigo, do meu lado e aí pediram pra me demitir".

Contudo, o dançarino ainda acrescentou: "Estou voltando pra casa agora. Ia trabalhar aqui hoje, sexta, sábado e domingo. Vim hoje fazer prova de figurino e ensaiar, não vou mais, estou indo pra casa agora. Adivinha quem não vai conseguir trabalhar comigo e pediu pra me demitir,?! A pessoa que o Brasil todo ama, tem simpatia, miss popularidade, boazinha", alfineta.

Em seguida, Gabriel diz: "Mano, que loucura!". "Tem um poderzinho na mão e faz isso. É isso, tropa. Fui desligado do trampo, tô voltando pra casa agora aqui". "Eu estou aqui de frente à praia, tentando entender o que acabou de acontecer... Eu acabei de perder um trabalho, está ligado? Vocês têm noção do quanto isso é sério?

Vale lembrar que o casamento de Lexa e Guimê teria chegado ao fim após o cantor ter recebido um suposto vídeo onde a esposa teria sido flagrada com o dançarino. Gabriel Felinto era funcionário da cantora. Na época, o MC chegou a lançar indiretas para a artista, sobre dar o troco.