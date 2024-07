Geraldo Luís x Ex-assistente: Vazam supostos prints de conversas íntimas

Vazaram supostos prints de conversas trocadas entre Geraldo Luís e a assistente de palco, Aline Alves. A dançarina acusou o apresentador de assédio. Isso porque o comunicador da RedeTV teria demitido a funcionária, após ela não corresponder às investidas dele.

No entanto, o jornalista Daniel Nascimento divulgou uma troca de mensagens entre os dois. Geraldo teria dito: “Estava cheirosa na dança terça”. A assistente então respondeu: “Mas eu sou cheirosinha, é que você nunca chegou perto de mim. Amei a nossa interação no palco. Posso te chamar pra dançar sem levar um coice? Consegue me travar (risos)”.

Contudo, o apresentador e Aline demonstram ainda ter um pouco de intimidade. Geraldo teria escrito:

“Sonhei com você, tesão de sonho”. Em seguida, a jovem diz: “Conta! Dormiu pensando em mim, nisso que dá”.

Além disso, Geraldo teria insinuado um convite para Aline ir a um local que ele costuma frequentar. “Trazer você, vai amar!”. “Uma excelente carta de vinhos franceses”. Entretanto, a assistente afirma que não estava podendo beber por causa de uma promessa.

Por fim, vale lembrar que Geraldo Luís já se pronunciou sobre o assunto. O apresentador publicou uma sequência de prints em que Aline faz um pedido inusitado. A funcionária sugere que os dois finjam um namoro para que ela consiga entrar em A Fazenda. Contudo, a mulher nega e acusa o comunicador de assédio.