Mel Maia sofre deepfake e se pronuncia

Mel Maia usou as redes sociais, nesta quinta-feira (04), para se pronunciar a respeito de um susposto vídeo íntimo dela com traficantes, que viralizou no X, antigo twitter. A atriz garantiu que as imagens foram criadas por inteligência artificial.

No entanto, Mel desmentiu que a imagem seja real e disse: "Gente, todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial. Todo mundo sabe. Mas todo mundo insiste em falar que é real. Gente, vocês acham, que em sã consciência, eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?"

Contudo, ela ainda acrescentou: "O povo já inventou que eu morri, o povo já inventou que eu bati em fotógrafo, o povo já inventou que eu cuspi em fã, o povo já inventou coisas aterrorizantes sobre mim. E tipo assim, ou o povo não consegue provar, ou o povo faz montagem. Já fizeram até montagem minha pelada".

Além disso, Mel Maia declarou: "Eu sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet...Gente, nada novo sobre o sol. Vai ser assim agora, vai ser assim amanhã, vai ser assim até o fim da minha carreira. E está tudo bem, gente".

Por fim, a artista falou: "Gente, relaxa, respira. Deixa o povo falar, o povo vai sempre falar, entendeu? Fiz meus cílios agora, estou bronzeada, estou toda bonita, entendeu? Vou viajar! Você acha que eu estou ligando para fake news?"