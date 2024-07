Karin Hills revela que fez aborto logo após entrar no Rouge

Karin Hils fez um desabafo delicado sobre um episódio da sua vida, durante entrevista a um podcast. A ex-Rouge revelou que se submeteu a um aborto, quando ainda estava no início da carreira.



Contudo, a artista explicou que precisou escolher, em pouco tempo, se teria o filho naquele momento ou se iria priorizar a carreira. "Eu já fui mãe. Assim que entrei no rouge, eu fiz um aborto. Dois ou três meses depois de entrar, eu engravidei”.



Em seguida, ela continuou: “Lembro que nesse período eu estava ensaiando para fazer um carnaval em Salvador... A vida é feita de escolhas e eu escolhi seguir minha carreira, não tive muito tempo pra pensar a respeito".



Além disso, Karin revelou: "Eu comuniquei o pai e digamos que ele me incentivou a isso, no sentido de não me apoiar. Ele falou: 'Você é doida, o que vai fazer com sua vida, demorou tanto pra chegar até aqui’. E eu entendi o recado. Eu lembro que pensava muito no contrato, que era muito amarrado".



Por fim, a ex-rouge disse: "É impressionante como a arte nos coloca em alguns lugares. Eu passei a ter várias experiências como mãe, uma em especial no coro, em que eu era mãe de um adolescente, tinha que fazer um número cantando a música 'Pedaço de mim', de Chico Buarque, e quando comecei a estudar a letra foi uma catarse. Eu mergulhei naquela fase da vida e pensei 'era para eu ter um filho nessa idade'. Era para eu ter sido mãe de um filho já adolescente... Foi uma loucura".

