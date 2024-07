Tiago Leifert rebate a alfinetada de Vinicius Júnior

Tiago Leifert e Vinicius Júnior trocaram farpas na internet, após o jornalista declarar que o jogador é individualista quando joga na Seleção Brasileira, diferente de quando atua no Real Madrid. Contudo, após a declaração, o atleta alfinetou o comunicador, que decidiu se posicionar novamente.

O jogador rebateu: "Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa Seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele". E então, Leifert decidiu esclarecer, durante uma live: "Acho que o Vinicius errou muito o alvo. Não vou nem ficar me justificando, está tudo gravado. Acabei de voltar de Londres, fui vê-lo ser campeão da Champions e acho que ele tem que ser o Bola de Ouro".

Contudo, Tiago ainda acrescentou: "Sou muito seu fã, acho você o melhor do mundo, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Não retiro absolutamente nada do que disse na minha crítica. Não estou pedindo desculpa nem recuando. Acho que, se doeu, é porque é verdade".



No entanto, o jornalista ainda pontuou: "Errou o alvo bastante, dizer que sou uma pessoa que torce contra a seleção e tenta jogar alguém contra um jogador, é o mesmo dizer que passo pano para organizada, sou um entusiasta da Argentina... Só falta me acusarem disso".

Por fim, Tiago Leifert declarou: "Eu amo tanto a seleção brasileira que quero que ela ganhe, que seja a melhor do mundo de novo. E quando a gente ama de verdade, a gente não fala só o que as pessoas querem ouvir, às vezes temos que falar umas verdades inconvenientes".