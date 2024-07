Maíra Cardi diz que se arrepende de trocar farpas com Arthur Aguiar

Se arrependeu! A coach Maíra Cardi apareceu nos stories do Instagram e disse estar arrependida das falas contra o ex-marido, Arthur Aguiar. Após a polêmica envolvendo a filha e um cozinheiro da família, o ex-casal trocou inúmeras farpas e acusações nas redes sociais.

Entretanto, a influenciadora além de reconhecer que errou, explicou o motivo do arrependimento. Maíra, que agora é evangélica, disse que após Deus entrar na sua vida foi renovada. Ela ainda explicou que vai errar outras vezes por estar em um processo de transformação interior.

"Deus entrou na minha vida e renovou tudo, e me botou roupas novas. Isso é um processo, eu vou errar muito ainda. Essa semana mesmo eu errei. Estou de jejeum, e o inimigo fica furioso! E esses dias eu caí em uma das suas armadilhas", iniciou ela.

A coach disse mais a respeito das declarações. "Coloquei para fora a velha Maíra! Me arrependi 10 minutos depois do que eu fiz, mas já estava feito. Falei um monte de verdades, mas verdades cheias de ódio. Devolvi ódio com ódio, horrível! Não é uma atitude de quem é de Deus. Eu mesma me envergonhei".

Além disso, a esposa do Primo Rico, alertou à web que vídeos antigos não à representam mais. E que a internet está repleta de materiais da antiga Maíra. Vale lembrar que, internautas resgataram vídeos antigos da ex-BBB para criticar a criação da filha.